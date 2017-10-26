巴西央行降息75个基点至7.5% 未来政策放松步伐或将放缓

路透巴西利亚10月25日 - 巴西央行周三放慢放松货币政策的步伐，但暗示仍可能在下个月降息至纪录低位；随着通胀得到控制，央行决策者寻求提振刚刚起步的经济复苏。

巴西央行货币政策委员会将指标利率下调75个基点至7.50%，此前已连续四次降息100个基点；这一决定符合路透调查分析师的普遍预期。

该央行重申了前次会议的建议，即逐步放慢货币宽松步伐；分析师由此预测，12月将降息50个基点，这将使巴西的指标利率降至纪录低位7.0%。

但2018年初的政策指引仍悬而未决。对于巴西央行决定将逐步结束降息的指引从会后声明中去掉的暗含意义，分析师的意见存在分歧。

摩根大通分析师在报告中预估，指标Selic利率将于2018年初降至6.5%。而瑞银分析师Fabio Ramos等其他人则表示，央行的声明支持了他们对于12月将是本周期最后一次降息的看法。

Selic利率一年前还在14.25%；自此之后，巴西经济即恢复成长。该国经济在2015年及2016年深陷衰退，导致近300万个工作岗位流失，工业产能大规模闲置。

而通胀则自两位数降至不到3%，远低于官方目标4.5%，央行预计到2019年底通胀都将维持在上述目标水准附近。

“央行会否将Selic利率降至7%下方，将视短期前景而定；在我们看来，短期前景似乎相对温和，”Santander Brasil分析师Luciano Sobral指出。(完)