焦点：英国要想下周与欧盟讨论自由贸易 本周必须提出分手方案

路透布鲁塞尔12月5日 - 欧盟外交人士和官员们周二表示，如果英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)希望在下周他们会面时，欧盟领袖们能同意英国的要求讨论未来的自由贸易问题，那么她就必须在本周拿出退欧分手方案。

2017年9月9日，英国伦敦，反退欧人士在议会广场举行抗议活动，现场的欧盟旗帜和英国国旗。 REUTERS/Tolga Akmen

若未能拿出方案，可能就意谓着要推迟到2月，这使得企业缩减在英国投资计划的可能性升高，因为英国在2019年3月退欧后的前景充满不确定性。

“‘截止日中的截止日’就在本周，”一位资深欧盟外交人士表示。一天前，当特雷莎·梅正在提出有关爱尔兰边界的提议时，她的北爱尔兰盟友谴责该提议，使得特雷莎·梅空手离开布鲁塞尔。

特雷莎·梅发现很难提出能同时让欧盟成员国爱尔兰和北爱尔兰民主联盟党(DUP)满意的方案，爱尔兰希望能避免出现硬边界，而DUP则表示，北爱尔兰必须以和英国其他地区相同的条件退出欧盟。

周一曾经达成过有关边境问题的临时性协议，承诺在爱尔兰岛上陆地边界两边实行“监管看齐(regulatory alignment)”。但DUP随后拒绝了这份协议，称不会同意北爱尔兰与英国其它地区出现监管差异。

欧盟官员表示，伦敦方面很有信心，认为特雷莎·梅会在未来几天解决问题，预计最早会在周三回来向负责英国脱欧事务的欧盟谈判代表说明情况，对此欧盟没有理由表示怀疑。

但他们警告称，包括德国和法国在内的其他欧盟成员国越来越担心，下周五峰会上就要批准有关贸易磋商的指导方针草案，如果不能提前一周拿到草案，将没有足够的时间仔细讨论。

“如果本周拿不到提案，欧盟27国将没有足够的时间为这次峰会准备新的指导方针，”这位代表称。

一些领导人已经在抱怨，周一错过的这个截止期限实在是太紧张了。如果各国政府拒绝签署这份欧盟寻求达成的英国脱欧后双方贸易关系的提案，那么特雷莎·梅以这份协议作为胜利奖品，到国内换取对欧盟多数分手要求的让步，这个如意算盘将会落空。

一位欧盟高官称，若不能在12月15日峰会上提出贸易提议，那整个进程可能不得不推后至明年2月。这一推迟会令特雷莎·梅在国内面临的压力加大，同时还有打乱当前进程的风险。

峰会主席图斯克周一表示，他原本计划于周二向成员国分发谈判指导方针草案，前提是欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)发出英国在退欧三大关键要素方面取得“足够进展”的关键信号。

由于之前的欧盟内部协议规定，在特雷莎·梅正式承诺英国将支付脱欧分手费，确保欧盟公民权益及对北爱尔兰的边境开放之前，不得分享这项草案，图斯克眼下只能等待，直到特雷莎·梅返回且巴尼尔签署一份协议。

之后谈判指导方针将会受到欧盟成员国政府的仔细评估；指导方针中可能包括特雷莎·梅要求的为期两年的保持现状过渡期。其他27个成员国在让英国支付分手费方面已经结成统一战线，但在贸易协定方面却有着不同的利益，因此需要时间来确保该指导方针能够维护他们各自的立场。

各国领导人的顾问周一将在布鲁塞尔开会，为峰会做筹备工作。欧盟官员称，他们用来研究指导方针草案的时间越短，这一指引的篇幅可能就越短，内容也会越粗略。这些官员预测，更详尽的指导方针会在晚些时候准备就就绪。(完)