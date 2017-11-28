《信报》：英国谈判脱欧 助长北爱脱英

（11月28日社评）

英国谈判脱欧即将迈入第二阶段，欧盟要求在十二月十四日召开峰会前，英国必须在三大问题之上取得一定程度的进展，否则谈判缺乏基础。三大问题分别是涉及六百亿欧罗的分手费、欧盟公民在英国的权益，以及北爱与爱尔兰之间是否设立边界。

要处理双方于分手费和欧盟公民在英权益的分歧虽然都头疼，但相对来说还是较容易解决，最棘手又最吊诡的问题在于北爱，假如在这块「英国属土」设立边界，跟「南面邻国」爱尔兰分隔起来，势必带来影响深远的麻烦。面对如此难题，有人竟然抛出一个趣味盎然的提议：借监香港模式。

为了方便读者理解，先简述一下地理位置和历史背景。大不列颠是一个岛，包括英格兰、苏格兰和威尔斯，爱尔兰是另一个岛，南面是拥有独立主权的爱尔兰共和国，北面与之接壤的是属于英国的北爱尔兰，所以英国的全称其实是「大不列颠及北爱尔兰联合王国」。北爱一直有不少民众渴望脱离英国，与爱尔兰合并，甚至出现过诉诸恐怖暴力的「北爱共和军」（IRA），及后由政治组织新芬党与英国政府达成《贝尔法斯特协议》，才放下武装改以和平手段组建自治政府。

在恐袭屡见不鲜的八九十年代，北爱和爱尔兰本来设有戒备森严的边界检查站，但随着和谈取得成果，也因应欧盟的自由贸易及自由旅行原则，自一九九八年起，长约五百公里的边界取消所有检查站，人流和车流皆可自由通行，毋须接受安检，以往泾渭分明的边界现已变得无分彼此。

英国根据去年公投的决定进行脱欧，马上衍生多项问题，包括北爱和作为欧盟成员的爱尔兰是否有必要重新设立边界？理论上当然有必要，但实际上阻力极大，北爱民众固然不赞成，爱尔兰亦非常反感，该国总理瓦拉德卡（Leo Varadkar）扬言，如果英国政府没有白纸黑字保证不设「硬边界」，爱尔兰将以欧盟成员身份否决英国脱欧谈判进入下一阶段。

边界问题悬而未决，于是爱尔兰外长科文尼（Simon Coveney）表示，何不参考香港模式，实施「一国两制」？虽然他没有深入阐述怎样具体地引入香港模式，只说「中国非常重视领土完整，但亦容许香港有不同制度」；然而按其上文下理推测，他的意思是容许北爱采用「欧盟制度」，与脱欧后的英国不同，那么边界就不必存在了。

科文尼之言，也许仅是一时戏语，不过其想法始终反映英国脱欧所带来的窘局，简单而言，本已同床异梦的北爱，可能更加倾向于脱离英国，积极寻求与爱尔兰合并。

关于香港模式的「一国两制」，英国政府认同的机会微乎其微，试想想，北爱采用「欧盟制度」的话，没错仍可跟爱尔兰畅通无阻地自由通行，但北爱与「祖国」大不列颠之间的商品贸易岂不反而要征收关税？实施「一国两制」的香港，与内地之间即有种种税务安排，如此模式没可能得到首相文翠珊和她的保守党同意。更何况，北爱实施「一国两制」等于「变相脱英」，不符国土完整的原则。英国脱欧事务大臣戴德伟（David Davis）讲得很明白，唐宁街不会接受有损英国宪法和经济整体性的要求。

英国政府不可能同意北爱复制香港模式，可是假如重新设立边界，则又有机会勾起昔日的不愉快回忆，为当地的独派人士提供政治弹药，振振有词地争取彻底脱离英国。

由于边界问题太难解决，看来英国或者会使出拖字诀。英国国际贸易大臣霍理林（Liam Fox）指出，只有在脱欧谈判进行后，英国政府才会针对爱尔兰边界问题作出决定。

不管拖字诀是否有效，几乎可以肯定的是，英国脱欧是北爱脱英的助燃剂。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。