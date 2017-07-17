焦点：英国退欧谈判第一回合开始 整个谈判过程还有20个月

路透布鲁塞尔7月17日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯周一将启动英国退欧的首轮磋商。届时他将与欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)会面，双方团队将在布鲁塞尔进行四天谈判。

一个月前两人进行了首次会晤，他们都喜欢登山并交换了相关礼物，双方还以登山来形容脱欧谈判的复杂和困难。现在，法国人巴尼尔将敦促戴维斯同意英国保证兑现重要财政承诺，并提供关于其他英国提议的更多细节。

在英国正式离开之前还有一年多的时间来敲定分手条件，不论能否达成协议，英国都得在2019年3月30日退出欧盟。欧盟其他27国的领导人希望，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)能迅速让陷入分歧的国民达成共识，支持一个明确的详细退欧方案，把退欧给整个欧洲造成的经济与社会冲击降到最小。英国是欧盟中的第二大经济体。

戴维斯与巴尼尔0715GMT将于欧盟执委会的总部贝尔莱蒙大楼握手拍照，然后开始第一个完整的谈判会期。

“上个月我们获得了好的开始，本周的谈判将进入实质性阶段，”戴维斯在为会前发表的讲话稿中称。“对我而言，保障我们所有公民的权益是这一轮谈判的优先要务，我已明确我们在这方面必须有实际的进展。”

戴维斯的办公室形容英国上个月提出“公平且严肃”的提议，不过巴尼尔认为未满足欧盟要求，欧盟希望居住在英国的300万欧盟公民能永久保有当前的所有权益，且即便在英国退欧后，仍能求助于欧盟法院来主张那些权益。

**优先要务**

谈判人员将分组讨论四大优先重点领域，之后周四计划召开记者会。

巴尼尔上个月获得了戴维斯对欧盟谈判整体架构的认可。欧盟官员称，巴尼尔希望不管这周还就其他哪些事达成一致，都能得到戴维斯的公开承诺。

工作小组将聚焦三个领域：公民权利；欧盟要求英国支付约600亿欧元(700亿美元)，履行对欧盟预算的义务；以及其他待解决的问题，如退欧后在欧盟商店里的英国商品该当如何。

戴维斯和巴尼尔的副手Oliver Robbins及Sabine Weyand之间的第四期会谈将侧重于解决，北爱尔兰与欧盟成员国爱尔兰之间新的陆上边境线划定之后出现的问题。部分问题还要等到未来贸易关系明确后。

欧盟官员希望本周先行讨论的一个关键问题是，英国不要再挑战其须向欧盟缴费这一原则--尽管具体缴纳金额还有待讨论，且要到英国真正退出后才能计算出来。

计划从8月底到10月初期间还将举行为期三周的谈判，期间穿插欧盟内部会议，以便其余27个成员国取得意见一致。巴尼尔希望届时能够就脱欧优先问题取得“重大进展”，以便让欧盟领导人授权他启动未来自由贸易协议的谈判。

戴维斯和特雷莎·梅在过去几个月敦促立即开始贸易谈判，但上月同意欧盟对谈判的顺序安排。布鲁塞尔方面则接受，贸易谈判可以在退出条款细节未确定的情况下开始。

两位在英国退欧公投辩论中持反对意见的特雷莎·梅内阁成员均表示，预计从2019年开始进入某种过渡阶段，以便从欧盟成员到最终自由贸易协议的过渡能够平稳实现。这暗示英国重臣们逐渐接受欧盟的观点，认为可能最好的情况是在未来20个月内完成贸易协议的框架设计。(完)