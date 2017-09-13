新一轮英退谈判推迟一周 欧盟预计特雷莎·梅将发表重要演说

路透布鲁塞尔9月12日 - 英国和欧盟已将新一轮退欧谈判时间推迟一周至本月底，欧盟外交人员表示，这是为了让英国首相特雷莎·梅有时间准备大约10天后发表重要演说。

英国政府在声明中确认谈判推迟至9月25日，并表示这是与欧盟共同作出的决定，因为这样可以有“更多磋商时间，从而让谈判人员掌握更大的弹性以利于取得进展”。

英国政府尚未确认特雷莎·梅将在9月21日左右发表演说。欧盟执委会也未立即发表正式评论。

不过，布鲁塞尔的外交人员表示，他们周二被告知谈判推迟，这是由于“英国政治日程安排的缘故”，而不是布鲁塞尔方面的原因。

欧盟官员和外交人员预计，特雷莎·梅将在9月21日前后发表主旨演说，相信她可能趁此机会概述一下2019年3月英国退欧之后、有关自贸协定的长期协议展开全面磋商和实施之前，英国所希望的过渡安排。

和英国脱欧事务大臣戴维斯一样，欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)也淡化了布鲁塞尔新一轮谈判确切时间的重要性。

在8月底进行了上一轮谈判后，巴尼尔说双方就退欧条件存在很大分歧。

这令人质疑，定于10月19-20日欧盟领导人峰会召开前的两轮新谈判能否取得足够大的进展，以便领导人同意开始就英国退欧后与欧盟的关系进行谈判。

欧盟消息人士怀疑特雷莎·梅是否准备在本月初就欧盟的要求做出让步，这些要求中最值得注意的是，英国向欧盟支付数以百亿欧元计的分手费。特雷莎·梅将在10月初召开保守党会议，这是保守党在英国大选中失去绝对多数席位以来，特雷莎·梅召开的首次保守党会议。

不过，一些欧盟官员认为，特雷莎·梅将在本月稍晚就过渡安排给出更多细节。她或许会向不耐烦的退欧支持者表示，为避免对贸易和商业造成“断崖式”破坏，英国可能在未来几年内都将留在部分欧盟架构中，并为此向布鲁塞尔支付费用。

这样的政策声明本身并不意味着特雷莎·梅在“分手”问题上的谈判立场有变化。这些问题包括移居国外者的权利、支付的分手费以及与爱尔兰的陆地边界管控等。

不过，推迟在布鲁塞尔的谈判可以让特雷莎·梅的意思更容易传达出去。(完)