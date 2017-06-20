英国和欧盟启动退欧谈判 首次会议无实质进展

路透布鲁塞尔6月19日 - 英国和欧盟的退欧谈判代表周一在布鲁塞尔举行首次会议，双方就如何组织谈判达成一致，不光释放出达成协议的良好意愿，还强调了谈判的复杂程度以及时间的紧迫性。

“我们为未来的磋商打下了坚实的基础，并制定了大胆的但可以实现的时间表，”英国脱欧事务大臣戴维斯表示，他对首次磋商感到“鼓舞”。

但欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔明确表示，除了达成初步的时间表和谈判的框架，没有取得多少进展。

外界认为英国保守党政府大选后被削弱，可能放弃反对欧盟提出的时间表，戴维斯则打消了这种疑虑。欧盟认为应首先解决其优先考虑的问题，包括要求英国支付“英退账单”，并将英国首相特雷莎·梅看重的自由贸易谈判推迟到至少今年底。

戴维斯强调贸易磋商应“同步进行”，但巴尼尔称只能在第二阶段进行。首先，应在欧盟优先考虑的问题上取得“明显进展”，特别是在英国的欧盟公民的权利以及解决双方的财务问题。一位欧盟官员称，英国仍拒绝接受其还欠欧盟的账。

然而，欧盟官员认为，特雷莎·梅及其政府官员即将改变主意接受欧盟的规定。一方面，政府内部就彻底退出欧洲单一市场及关税联盟的争论又起，使得英国难以向欧盟提出一致连贯的要求。

尽管不像戴维斯那样明显乐观，但巴尼尔坚持认为，双方将会进行合作，以达成一项并非为了“惩罚”英国的“公平协议”。他亦拒绝讨论会向英国人作出什么让步；在多数欧盟领导人眼中，英国人的行为无异于自我伤害。

“是英国在退出欧盟，而不是反过来，”巴尼尔在谈及英国“拆散”与欧盟44年来的关系时，这样尖锐地说道。“每个人都必须承担责任、接受自身决定带来的后果...因此我所想的，并不是作出让步或要求让步。”

特雷莎·梅本人将于周四和周五出席布鲁塞尔举行的欧盟领导人定期峰会。戴维斯称，特雷莎·梅将告知他们有关确保约300万在英欧盟公民权利的计划。

近几个月来双方有过数次激烈交锋，预计她此次会将重点放在缓解紧张气氛上，如同巴尼尔、戴维斯以及双方团队在周一举行的七小时会议一样。(完)