焦点：眼见英退谈判“卡壳” 英国企业纷纷为无序退欧做准备

路透伦敦12月7日 - 眼见英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)在遭遇重大挫折之后，无力将退欧谈判拉回正轨，大型企业正加紧计划，以防英国无协议退出欧盟。

2017年11月6日，英国伦敦，金丝雀码头金融区。REUTERS/Mary Turner

英国计划在12月14日与欧盟达成一致，将英退谈判推进至第二阶段。新阶段将聚焦贸易和2019年3月退欧之后的两年过渡期协议。但在周一布鲁塞尔的磋商不欢而散之后，这一时间表也被打上问号。

金融服务业高管告诉路透，特雷莎·梅寻求过渡协议的努力来得太晚，他们除了开始重组别无选择。金融服务业在英国经济中约占12%的比重。

乐购(Tesco)和森宝利超市(Sainsbury‘s)等大型超市已经在与供应商碰头，确定潜在的到货延误、缺货或涨价情况。据业内供应商及消息人士透露，他们已经在罗列替代供应商。

退欧的不确定性对制造业来说尤为痛苦，其低利润率特征决定了重组具有高风险性，所以不到万不得已，不会重组。他们一直迟迟不愿投资，但同时在准备新的认证，以备无协议退欧情境下在欧洲打开销路。

“谈判拖延太久，不确定性太大，各公司无奈只有开始触发以防万一的方案，”英国一家顶级企业的主管称。

英国和欧盟本周在努力使谈判回到正常轨道，但一家大型国际性银行的董事长表示，在周二的电话会议上，该行管理层已经决定为最坏的情况做好打算。

“问题已经不再是我们是否会迁移(业务到欧盟)，而是迁移行动会有多大，”他表示。

和其他高管一样，他被本公司董事会和政府要求不要泄露他们的想法。

**水果与牛肉**

这位主管表示，该银行已开始与客户协商将相关业务活动转至欧洲的营业点，包括重新签订数千份合约。

他表示，该行资深员工已于上月被告知他们是否需调往欧洲。

另一名美国大型银行的高管表示，他愈发担忧退欧谈判因爱尔兰边境争议而破裂后，特雷莎·梅政府或将垮台，导致不确定性升高。

“我们正位于危险的最大临界点，”他表示。

金融业需要更多时间确保客户做好准备。例如，如果一家英国银行在在欧洲开设子公司，可能会需要客户的整个供应链都采用新的银行代码。

其他行业的企业也都在进行幅度较小的改变，以便在退欧后能够在欧洲营运，包括准备改变合规以规划替代供应链，以及寻找更大的仓储空间等。

食品零售商正在安排英国或欧盟之外的替代供应商，以防在边境出现延误或者新关税影响货运。英国约有30%的食品与饮料来自欧盟。

有些调整需在明年初就进行，才赶得上2019年退欧。更换鲜果供应商需要提前一年就安排，具体取决于水果的生长周期。

爱尔兰每年为英国提供近七成、或相当于27万吨的进口牛肉。万一关税或边境的延误导致爱尔兰牛肉竞争力降低，超市业者可能因此舍近求远，例如改为从阿根廷进口牛肉。

**制造业面临压力**

许多制造企业在知道未来英国如何进行贸易之前，不愿批准新的计划。

制药是最早迁移的行业之一，以达到欧盟的监管要求。葛兰素史克(GlaxoSmithKline)和阿斯利康(AstraZeneca)已经在欧洲大陆设立新工厂，对在英国生产的部分药品进行检测。

汽车和航空公司关注的是认证问题。根据航空和国防行业组织ADS，一些公司已经在考虑向欧洲航空安全局申请相关资格，如果英国退出欧盟，他们可以在欧盟出售产品。

日本汽车生产商本田，则在考虑增加英国的仓库容量和库存水平，为边境可能造成的拖延未雨绸缪。

制造商不愿批准重大计划的问题已经给供应链带来连锁反应。

“我们看到的最大影响是，由于持续的不确定性，企业普遍不愿做出投资和产能决定，”PK Engineering Ltd的企业主Stephen Cheetham表示，该公司向航空和科技产业供应零部件。

“在贸易协议最终确定之前，我们预计会持续出现瘫痪和短期化做法，”他对路透表示。

National Grid财务主管Andrew Bonfield称，过渡性协议可以让企业度过退欧后的两年，他们可以将重大决策推迟到最终的退欧条款出炉后再做。

“这样是为了避免跌下退欧断崖，”他说。(完)