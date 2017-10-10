英退谈判下一步由哪一方打破僵局 英国和欧盟互相推诿

路透伦敦/布鲁塞尔10月9日 - 对于谁该做出下一步为英退谈判扫清障碍，英国和欧盟伙伴周一产生冲突，尽管对他们可能会错过达成分手协议的最终期限、伦敦将迈向无序脱欧存在担忧。

英国首相特雷莎·梅在议会演讲中明确表示，她希望欧盟伙伴在新一轮谈判中提出建议，以为英退谈判的下一阶段铺路，并称“轮到他们(欧盟)了”。

但就在特雷莎·梅演讲前，一位欧盟发言人曾在布鲁塞尔表示，“剩下的事情完全都要看英国的。”

特雷莎·梅目前正竭力重树权威，并重新聚焦英退谈判。上周她在政党会议上发表演讲，但被她不断地咳嗽和一名喜剧演员恶作剧以及会场故障等打断数次，给人留下了比以往任何时候都弱的印象。

随着欧盟暗自做好准备防范谈判破裂，以及英国准备迎接特雷莎·梅所称的“所有不测”，一些官员和商界领袖担心，英国将在未达成协议的情况下脱离欧盟。

特雷莎·梅在议会表示，英国代表在谈判第一阶段取得了进展；第一阶段的主要内容是处理海外公民权利和英国与爱尔兰边界问题。她还决心确保与欧盟其他27个成员国达成新的伙伴关系。

不过欧盟仍坚持先前的说法：“谈判议题显然有先后顺序，第一阶段，也就是退欧的程序问题尚未取得成果，”欧盟执委会发言人Margaritis Schinas在例行简报会上表示。“所以球完全在英国一边，其必须采取行动推动其他事项的磋商。”

特雷莎·梅周一召集企业领袖倾、听他们对退欧的关切，她急于推动退欧谈判跨过第一阶段，从而让企业对未来的业务环境有一些确定性。

一名了解情况的消息人士称，特雷莎·梅对企业领袖表示，对她而言，两年的过渡协议没有谈判余地。“这一定会发生，”该消息人士在被问及特雷莎·梅对此有何表示时称。

欧盟谈判代表称，虽然他们认为下周的峰会不会有大的突破，但定于12月中旬举行的下次会议可望出现转变，从而助特雷莎·梅一臂之力。(完)