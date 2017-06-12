《SAFT专栏》无论英国软退、硬退还是没有协议就退欧 都难全身而退

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透6月9日 - 正如可能从来不存在“软退欧”(soft Brexit)一样，特雷莎·梅的联合政府将有机会证明也不存在“好退欧”(good Brexit)，至少作为一个经济命题是这样。

作为首相的保守党领袖特雷莎·梅搞砸了这次大选，当时她要求提前选举时民调还显示她的支持率领先至少20个点。她目前将试图与北爱尔兰民主联盟党(DUP)组建联一个“确定性“的联合政府。

特雷莎·梅在投票前声称“没有协议也好于糟糕协议”，现在可能会发现自己的地位变得更加脆弱，容易失去领导权或被迫再次举行大选。而在此之际，关于英国退欧条款的谈判将于6月19日开始。

“无协议”退欧可能会是一场灾难，在这种情形下，许多英国出口到欧洲的商品将面临10-14%的关税，有可能把英国经济推向衰退。

现在很多人寄望于特雷莎·梅的失利令“留欧派”保守党更有力量，或者说，使得把硬脱欧写入竞选宣言的保守党退回至偏“软”立场，保留英国经济在欧盟的权利和特权。

这届政府实实在在可以承诺的“确定性”，恐怕只是两年后英国经济、工业和竞争水平会比现在差。对于特雷莎·梅是更弱还是更强，可能带来更好或更差退欧协议的观点，压根就是错的，更糟糕的是，误导了英国的动力所在。

问题一如既往，还是话里话外英格兰为中心的倾向。英国投票脱欧，就意味着不再坐驾驶座，不再是主演，几十年一贯以这种主角自居的英国现在要碰壁了。

套用市场的说法，英国在脱欧谈判中不是定价人，而是受价者。无法去设定价格；定价的特权和权利在团结一致、握着有多数牌的欧盟谈判伙伴手中。就脱欧而言，英国主要的权力是有权传递收到的报价，相关决定会伴有一些特别不愉快的后果。

“这并没有让退欧谈判变得更加容易，”Léon Cornelissen的首席经济学家Robeco在客户报告中指出。

“在出现悬峙议会的情况下，很难看到他们将如何首先就欧盟要求的高达1,000亿英镑的分手费达成一致。现在最可能的情形是保守党和北爱尔兰民主联盟党结盟，但这将占据不太管用的极其微弱多数。因此政府可能会瓦解，或许会在10月举行新大选。”

**你希望看到退欧导致衰退吗，先生？**

若采用所谓的挪威式协议，英国仍可进入欧洲经济区(EEA)，其金融服务业仍能获得在欧洲的通行证，这听起来具有吸引力，但几乎肯定是个白日梦，这个设想已遭到德国政界人士的明确反对。这种模式也意味着英国继续向欧盟承诺商品、服务、劳工和资本四大项的自由流动。

“我们认为这种情况不会发生，除非新议会否决公投结果，逆转退欧进程。我们认为这种情况也不会发生，”High Frequency Economics的Carl Weinberg在客户报告中写道。

“因此英国的出口商在对欧盟出口时将处于不利地位，伦敦金融城将失去核心业务。”

当然只有在长期且具有破坏性的磋商后，而且很可能在政府进一步调整后，这才会发生。对英国投资被推迟或发生转向的可能性很高。

而目前的信号对于英国经济来说已不完全是好的。英国第一季国内生产总值(GDP)较前季成长0.2%，为欧洲最低水平。周五公布的数据显示，建筑业产出较上年同期减少0.6%，处于衰退之中，很可能要归咎于海外资本流入放缓。

6月5日当周英国零售业联盟(BRC)和Barclaycard公布的两项消费者支出调查均显示，消费者支出成长已几乎停滞。BRC数据显示，5月同店零售销售较上年同期下降0.4%。另外市场对新车的需求减少8.5%。

所有这一切并不令人意外，生活水平受到冲击，其陷于薪资成长迟滞及物价上涨的窘境中，这部分要归因于英镑汇率下跌。

退欧，从概念到执行，一直都是严重的误判。(完)