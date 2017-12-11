焦点：英国致力于退欧后与欧盟达成全面性自由贸易协议

路透伦敦12月10日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯周日表示，英国正在致力于与欧盟达成全面的自由贸易协议，并希望能在2019年退欧后不久便签署协议。

2017年12月6日，英国伦敦，英国脱欧事务大臣戴维斯。REUTERS/Toby Melville

在周五达成初步协议使退欧磋商迈入第二阶段之后，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)急欲开始讨论与欧盟的未来关系，尤其是贸易协议形式，以期能为企业带来更大的确定性。

尽管戴维斯语气里充满信心，但根据磋商方针草案，欧盟官员们将只会在英国退出欧盟成为“第三国”后才启动具有法律约束力协议的磋商。

“这并没有那么复杂，现在又回到了一致性问题...我们的出发点是全面一致并完全趋同，这样我们才能解决问题，”戴维斯对BBC一档节目表示。

“问题是我们如何解决分歧，从而不影响市场准入，”他说，并称他的首选方案远超过欧盟与加拿大模式的协议。

欧盟一直在考虑按照去年与加拿大达成的贸易协议，与英国达成退欧后的自由贸易协议。

但英国经济规模几乎是加拿大的两倍，而且英国官员曾表示，他们目前与欧盟标准的一致性以及与欧盟更紧密的贸易联系，使得他们有进一步深化关系的空间。

**喘息时间有限**

特雷莎·梅所在的保守党内部严重分歧。不过她向欧盟成员国爱尔兰及她在北爱尔兰的盟友承诺会避免再次出现硬边界(hard border)，以挽救启动退欧协商的协议，得到了党内许多人的赞扬。

特雷莎·梅通过调整措辞，同意双方若是未能就整体退欧协议达成一致，英国会与欧盟单一市场规定保持“完全的一致”，而这些规定有助于南北爱尔兰之间的合作。

戴维斯称，该承诺更多的是一种“意向声明”，而非具有法律约束力的措施。这或许能安抚强硬退欧派，他们担心该承诺可能暗示英国只是名义上退欧。

尽管上周取得进展，但特雷莎·梅却几乎没有喘息的时间。在第二阶段谈判中，特雷莎·梅的内阁部长团队在英国退欧后应当是什么样子这一问题上的分歧可能暴露无遗。

英国环境大臣高文浩(Michael Gove)周六提出了一种可能性，那就是退欧后如果英国民众认为同欧盟的协议没有反映他们“收回控制权”的要求，或许需要调整该协议条款。

“如果英国民众不喜欢我们同欧盟谈判达成的安排，协议将允许未来的政府进行调整，”高文浩在每日电讯报的专栏文章中写道。(完)