综述：退欧谈判双方各不让步 英国贸易大臣称硬退也能活下去

2017年7月17日，比利时布鲁塞尔，欧盟委员会总部第一轮英国退欧谈判会场的英国国旗和欧盟旗帜。

路透布鲁塞尔/伦敦7月20日 - 欧盟和英国在周四结束的首轮全面退欧谈判中没有做出什么让步，外界担心英国官员准备在不达成任何协议的情况下退欧，受此拖累英镑下跌。

谈判人员在布鲁塞尔陈述意见分歧时，英国首相特雷莎·梅在国内与企业老板召开会议。一个业界团体表示，特雷莎·梅政府需要与企业就退欧问题展开“持续的、有组织的”讨论，避免硬退欧。

另外有学者警告称，如果退欧日之前英国不能达成一个哪怕是过渡性的贸易协议，那么将会引起“广泛的、破坏性的、普遍的”成本。现在距离退欧日还不到两年。

在欧盟执委会，谈判人员在为期四天、取得了一些共识的谈判中陈述了各方的初始立场。

但他们也证实，在如何保护移居国外的公民的未来这点上存在分歧，在财政结算方面以及未来爱尔兰的边境状况也存在不确定性。

欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)称，脱欧后如何保护居住在英国的欧盟公民，以及居住在欧盟其他27国的英国公民的权利问题上存在“根本性分歧”。

他表示，欧洲法院应确保脱欧后公民的权利。

“任何有关欧洲人权利的事务，都该有欧洲法院的监督，”他在与英国脱欧事务大臣戴维斯的联合记者会上说。

不过英国表示，去年民众投票赞同退欧是要结束与欧盟共享主权，英国法官因此应该拥有司法权。

巴尼尔还要求英国进一步明确在财政结算问题上的立场。欧盟表示，英国必须支付还是欧盟成员国时应承担的那部分费用。欧盟官员估算这个费用约为600亿欧元(700亿美元)。

戴维斯表示布鲁塞尔会议提供了“很多积极的方面”。但被问及英国是否会接受英国向欧盟净付款，而不是像有些英国官员提出的欧盟向英国净付款时，他没有直接回答。

巴尼尔要求英国在8月进行下一轮谈判时，明确如何维持与爱尔兰的共同旅游区。英国和爱尔兰都表示，希望避免重新实施边境控制，但迄今为止双方都还没有提出解决方案。

**容易的协定**

英国国际贸易大臣福克斯周四称，英国和欧盟贸易协定应该是人类历史上最容易谈成的协定之一。他还称，即便未能与欧盟达成退欧后的自由贸易协定，英国也能“活下去”。

受对英退谈判可能达不成协议的担忧影响，英镑下跌。很多经济学家曾警告称，不达成协议会损害经济活动。英镑兑欧元大跌1.4%至八个月低位。

福克斯是个疑欧派，去年在公投造势活动中支持退欧。他表示，英国和欧盟贸易协定应该容易谈成，因为双方已拥有类似的监管规则，而且二者之间没有关税。

他对BBC电台表示，就算达不成协议，英国也能“活下去”。这与英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)看法相反，哈蒙德认为与欧盟达不成协议将是“非常、非常糟糕的结果”。

福克斯怀疑，若英国和欧盟最后基于在世界贸易组织 (WTO)的协议进行贸易，没有特殊的准入规定，能造成多少伤害。

“大家谈到基于WTO(的情况预期)都好像是世界末日一样。”他在路透专访时说。“但他们忘记，他们目前就是这样跟美国、中国、日本、印度、波斯湾地区在从事贸易，而我们的贸易关系坚固且健全。”

戴维斯淡化达不成协议的说法，称尽管英国绝不接受“惩罚性协议”，他认为毫无理由以为欧盟将设法促成这样的结果。

特雷莎·梅在与一个新商业委员会的首次会面时称，她的目标是“与欧盟达成一项广泛的自由贸易协定，平稳、有序地退出，并包含一段实施期。”一名发言人称。

这场会议前，董事学会(Institute of Directors)称其会员中仅11%已开始执行退欧应急方案，而有30%在考虑备选方案但尚未行动。(完)