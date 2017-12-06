分析：押注“退欧谈判取得突破”而买入英镑？ 投资者称为时过早

路透伦敦12月5日 - 投资者仍对是否追涨英镑犹豫不决，尽管英国政府称，已接近与欧盟就如何在明年将退欧谈判转向贸易议题达成一致。

2017年11月14日，英镑钞票。REUTERS/ Benoit Tessier

但北爱民主联盟党(DUP)周一浇灭了对英国与欧盟达成协议的憧憬。英国政府正在进行新的商谈，周二表示仍对达成共识抱有信心。

在2017年的大部分时间内，英镑兑整体疲弱的美元均处于守势，但最近几周市场对英镑的预期已明显转向押注退欧谈判取得突破性进展，激励英镑兑美元上周五升至逾两个月高点。

市场头寸变化和期权市场对冲的高频指标也发生明显变化，显示对英镑的乐观情绪初现端倪。

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示的英镑投机性多仓高于空仓，为英国央行11月初升息以来首见。

而在升息前出现仓促变化之前，英镑自2015年10月以来从未出现净多仓。

尤有甚者，衍生品市场一个月英镑买权(看涨期权)成本高于卖权成本，为2017年10月以来首见。

然而，英镑近期虽然反弹，投资者仍担忧英镑前景指向英国2019年退欧前的协商将冗长且复杂，以及英国经济底气不济。

“在我们搞清楚情况前，还有许多工作要做；而在这个消息面驱动的市场里大举建仓则充满危险，”伦敦道富环球投资管理(SSgA)汇率部门主管James Binny指出。

因此，英镑多仓虽谨慎地归队，但这些仓位的存续期变得更短，显见市场有多么紧张不安。

到目前为止，这些英镑净多仓仅为期一周，相比10月则为一个月之久。根据CFTC数据，英镑多仓最长的存续期为一年，时间点为2013年9月至2014年底。

市场之所以惴惴不安的关键，在于外界认为不论英国是“软退欧”或“硬退欧”，结果都会压制经济成长；值此之际，欧美等全球其他主要经济体正全速推进。

“英镑的关键问题是，从经济观点而言它处境艰困，脱欧谈判出现突破后若有任何反弹，交易操作将会是谣言时买进，事实成真时卖出，”伦敦Millennium Global Investments Ltd组合投资联席主管Richard Benson说。

经济合作暨发展组织(OECD)预估，欧元区今年的经济平均增长率为2.4%、明年为2.2%。相较之下，对英国的2017和2018年增长率的预估分别为1.5%和1.2%。

英国经常帐赤字与英镑汇价 tmsnrt.rs/2zJz6ql

**过渡协议**

当然，脱欧谈判若有突破，会吹散笼罩在英国企业眼前的不确定性，鼓励企业加码投资，从而提升经济活动。

虽然谈判周一在最后关头因为与爱尔兰的边境议题谈崩，但外汇衍生品市场押注局面将有进展。

英镑三个月期风险逆转值上周已翻为偏向英镑上涨，不过该数值仍低于9月初触及的2017年高位。

伦敦Berenberg高级英国分析师Kallum Pickering预计，2018年底前达成过渡协议将可帮助英国实现经济增长1.8%。

那也将促使英镑估值大幅调整。根据SSGA的Binny，从估值角度看，英镑/美元被低估了约15%。

英镑贸易加权指数位于六个月高位，只比2017年高点低了1%。

**步步惊心**

但即使假设错综复杂的退欧谈判能顺利进行，英镑兑美元与欧元这两大主要货币的走势仍面临相当大的阻力。

部分市场参与者预期，关键的税改议题在周末期间取得重大进展后，美国未来12个月可能升息多达四次。

伦敦Alliance Bernstein资深固定收益投资组合经理John Taylor表示，英国至少将需升息两次，才能勉强跟得上美联储的车尾灯。

“英国央行无法承受完全不收紧的后果，因为英镑可能因此大幅走弱，而如果他们过度升息，最后有可能导致经济早在退欧之前就落入衰退，”Taylor表示。他目前正在调降所持有英国公债的存续期。

英国债市预期未来12个月央行仅会升息一次。至于欧洲，那里更像是一个不同的成长题材。相对于英国，欧元区的增长动能料将上升。

“英镑走势已经变成根据每天头条新闻进行反应，机构投资者目前则是关注经济数据，”ADM Investor Services市场策略师Marc Ostwald表示。(完)