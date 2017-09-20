焦点：退欧及经济成长放缓 衬出英国转向升息的黯淡背景

路透伦敦9月19日 - 英国央行最近表示将可能进行逾10年来的首次升息，但选择的宣布时机不同寻常。

目前英国经济的增速只有正常速度的一半，零售商销售艰难，消费者薪资增长缓慢，汽车销售在下滑，楼市也丧失动能，只有就业数据看似强劲。

除此之外，英国将在18个月后退出欧盟，而且就退欧条款是向欧盟妥协还是冒险一战，执政保守党的意见仍有分歧。

甚至连一直稳超央行目标、达到近3%的通胀，提供的升息理据也有限，多数分析师认为英国通胀率可能很快触顶。

所以，英国央行上周冒风险表示，货币政策委员会(MPC)中的多数成员认为未来几个月升息是有可能的。

该央行长期以来一直表示，任何升息都可能是渐进的，并且低于全球金融危机前的水平。

首次升息0.25个百分点，仅会填补去年6月退欧公投之后的降息幅度，使得利率回到历史极低水平0.5%。2007-09年危机以来的10年大部分时间利率处在该水准。

但英国央行现在看起来要比以往更急于上调利率，因为该央行认为，退欧对英国经济在不推升通胀情况下的成长速度，可能构成更大限制。

央行担心英国的贸易开放程度将降低，至少初步会是如此，由于限制移民将导致来自欧盟国家的工人减少，并且企业有可能缩减投资。

加上其他央行逐步撤出危机后的紧急刺激措施，英国央行总裁卡尼周一表示，这意味着有必要推进升息。

MPC上周发布出人意表的声明后，许多分析师将央行首度加息的预估时点，提前至11月2日召开下次会议时。但他们不认为在这个时点加息是正确之举。

“我们调整预估是受到MPC改变说法所推动，并非我们对经济前景的评估有所变化，除了极低的失业率以外，”RBC Capital Markets分析师Sam Hill表示。

**英国退欧及利率动向等变数**

英国失业率降至4.3%，为逾40年来最低水平，且低于央行指称很可能催升通胀的4.5%水准。

然而薪资增幅仍低于通胀，且鲜有迹象显示薪资增长将明显加快。

对升息的拥护者而言，等待国内通胀压力升高的确凿证据出现，到想要行动时可能已为时太晚。

相比之下，IHS Markit分析师Chris Williamson表示，该公司密切关注的英国服务业、制造业及建筑业调查所透露的讯息则为，经济更需要的是降息，而非升息。

Williamson表示，“升息影响的严重性，将取决于银行在多大程度上将此视之为一次就完成的升息，还是利率大幅调整过程的开始。”

英国央行一次性的利率举措很罕见，金融市场目前反映的是2018年中前会有两次升息。

英国工业联盟(CBI)首席分析师Rain Newton-Smith表示，她预期英国央行在初次升息后，将循序渐进地行动。

“我的感觉是我们讨论到要等上六个月，才会见到事情的苗头，”她表示。“他们会等着看看经济的反应情况、投资人如何反应，以及家庭如何回应。”

不是所有的企业团体都如此放松。英国商会(BCC)表示，现在就升息还太快了。

英国商会(BCC)经济学家Suren Thiru称，升息25个基点不会增加什么借贷成本，但眼下任何行动都会加剧退欧导致的企业信心下滑势头。“升息会向企业发出信号：货币政策收紧时期行将到来，”他说。“这会影响接下来几年的投资意愿。”

一些分析师认为，如果首次升息被证明对家庭和企业的冲击过大，央行甚至可能不得不改弦易辙，转而降息。借贷成本自2007年以来一直没有上升，英国家庭和企业已经习以为常。

IHS Markit的一项调查显示，只有29%的英国家庭预测未来六个月内会升息。该调查是在上周英国央行放出消息之前进行的。

“经济甚至有可能对今年晚些时候的行动做出负面反应，货币政策委员可能重新考虑未来的策略，”Investec分析师Philip Shaw称。

“英国经济及市场已然复杂的前景，变得更加阴暗。”

英国央行决策官员及其各自对利率的看法： tmsnrt.rs/2eSYykb

(完)