英退欧疑虑升温 华尔街大行决定将伦敦业务迁至法兰克福

路透伦敦/法兰克福10月5日 - 一些全球大型银行已决定在法兰克福扩大办公面积，将提升该城市作为德国金融中心的地位。英国退欧协商已进行了数月，但伦敦未来面临的不确定性却更高了。

高盛(GS.N)已同意在法兰克福新建的Marienturm写字楼租赁10,000平方米的办公室，使其成为英国退欧后法兰克福吸引到的最大企业之一。

据知情消息人士，高盛将租下这座在建中的37层大厦顶部的八层楼，可容纳1,000名员工办公。

那将是高盛现有德国员工数200名的五倍，这家华尔街巨头将得以加强包括交易、投资银行和资产管理在内的业务活动。高盛发言人表示，这给我们带来了“执行英国退欧应急计划的空间”。

摩根士丹利(MS.N)也已经签约租赁Omniturm摩天大楼的办公室，这座大楼目前正在建设当中。一位熟知计划的消息人士称，该银行在法兰克福有200名员工，预计人手将增加一倍。摩根士丹利未就此置评。

摩根大通(JPM.N)目前在法兰克福市中心一座大楼租赁了五层办公室，消息人士称其正在考虑再租赁两层。

摩根大通未予置评。该行目前在法兰克福有450名员工。

花旗(C.N)已经表示，将增聘150名员工，扩大法兰克福的业务。该行计划扩大位于法兰克福老歌剧院附近的办公楼的内部空间。

由于英国脱欧事务大臣戴维斯与欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔之间的磋商互不相让进展缓慢，外界越来越担心伦敦作为金融中心的命运，各大银行纷纷考虑扩大法兰克福办公场所。(完)