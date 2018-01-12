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英国两位知名退欧派人士支持举行二次公投 以阻止“软退欧”
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January 12, 2018 / 2:42 AM / a day ago

英国两位知名退欧派人士支持举行二次公投 以阻止“软退欧”

1 分钟阅读

路透伦敦1月11日 - 英国最知名的退欧派人士中有两人周四支持举行二次公投，认为这是阻止欧盟支持者试图冲淡甚至叫停英国退欧的最佳办法。

法拉奇(Nigel Farage)是英国退欧公投前退欧阵营的中心人物。他表示，他目前对这样的一种想法感兴趣，那便是举行二次公投，以解决退欧是否为正确决定的争论。

“也许，只是也许，我目前有了这样的想法，即我们应当就欧盟成员国身份...举行二次公投，”这位前英国独立党(UKIP)领袖对第五台“The Wright Stuff”节目称。

“我认为如果进行第二次公投，未来二三十年内不会再有这个念头。赞成退出欧盟的投票百分比可能比上次要高得多。”

但民调显示，选民在这一问题上的立场基本没有变化。12月的一项民调显示，51%的选民现在支持留在欧盟，41%的选民支持退出。但民调机构BMG称，立场转变主要发生在那些2016年未投票的选民中。

在被问及法拉奇的言论时，特雷莎·梅的发言人称，“我们不会举行第二次公投。”

企业大亨、Leave.EU运动的发起人之一Arron Banks也支持举行第二次公投的想法。他说，特雷莎·梅政府未能给予英国人他们想要的退欧。

“假如我们现在不采取彻底的行动，我们会稀里糊涂地陷入假退欧，仅仅是名义上的退欧，”他在一则声明中说，并称特雷莎·梅已“背叛国家”。(完)

编译 侯雪苹/汪红英；审校 徐文焰/郑茵

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