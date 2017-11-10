调查：巴西雷亚尔未来数月不太可能大幅走弱 墨西哥披索料将上涨

路透圣保罗11月9日 - 路透对分析师和策略师的最新调查显示，巴西雷亚尔在未来数月不太可能进一步大幅走弱。雷亚尔在10月曾遭遇抛压，录得了11个月以来的最大单月跌幅。

市场观察人士依然以平常心看待2018年选举，即便总统特梅尔(Michel Temer)似乎不太可能兑现削减政府支出的承诺。

受访人士预测，六个月后雷亚尔兑美元持平在3.26，12个月后则会下跌1.4%。这较之前的调查大有不同，之前调查预测雷亚尔兑美元6个月后跌2.3%，12个月后跌4.3%。

汤森路透StarMine’s SmartEstimate显示，雷亚尔兑美元12个月后交投在3.29，较周二收盘的3.2763仅小幅下滑。

这些结果表明雷亚尔最终向合理价格靠近。Santander分析师称，经历10月抛压后雷亚尔的“定价完美”，因为投资者认为，政府可能不会通过精简巴西社保制度的宪法修正案。

鉴于墨西哥大选也临近，墨西哥披索未来前景面临的不确定因素依然较高。

尽管如此，墨西哥披索兑美元六个月后料涨逾2%至18.73，12个月后料涨4.3%至18.37。这暗示策略师预测，与2018年大选和同美国及加拿大贸易谈判相关的风险将消散。(完)