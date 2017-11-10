FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
调查：巴西雷亚尔未来数月不太可能大幅走弱 墨西哥披索料将上涨
频道
专题
焦点：特朗普抵达越南出席APEC会议 将提出亚太地区新愿景
特朗普亚洲行
焦点：特朗普抵达越南出席APEC会议 将提出亚太地区新愿景
阿里巴巴“双11”启动三分钟即破百亿元 较去年同期缩短一半
中国财经
阿里巴巴“双11”启动三分钟即破百亿元 较去年同期缩短一半
焦点：中国新股发行审核从严将常态化 再融资料相应获得更多倾斜
深度分析
焦点：中国新股发行审核从严将常态化 再融资料相应获得更多倾斜
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
2017年11月10日 / 凌晨2点53分 / 1 天前

调查：巴西雷亚尔未来数月不太可能大幅走弱 墨西哥披索料将上涨

1 分钟阅读

路透圣保罗11月9日 - 路透对分析师和策略师的最新调查显示，巴西雷亚尔在未来数月不太可能进一步大幅走弱。雷亚尔在10月曾遭遇抛压，录得了11个月以来的最大单月跌幅。

市场观察人士依然以平常心看待2018年选举，即便总统特梅尔(Michel Temer)似乎不太可能兑现削减政府支出的承诺。

受访人士预测，六个月后雷亚尔兑美元持平在3.26，12个月后则会下跌1.4%。这较之前的调查大有不同，之前调查预测雷亚尔兑美元6个月后跌2.3%，12个月后跌4.3%。

汤森路透StarMine’s SmartEstimate显示，雷亚尔兑美元12个月后交投在3.29，较周二收盘的3.2763仅小幅下滑。

这些结果表明雷亚尔最终向合理价格靠近。Santander分析师称，经历10月抛压后雷亚尔的“定价完美”，因为投资者认为，政府可能不会通过精简巴西社保制度的宪法修正案。

鉴于墨西哥大选也临近，墨西哥披索未来前景面临的不确定因素依然较高。

尽管如此，墨西哥披索兑美元六个月后料涨逾2%至18.73，12个月后料涨4.3%至18.37。这暗示策略师预测，与2018年大选和同美国及加拿大贸易谈判相关的风险将消散。(完)

编译 侯雪苹；审校 孙茉莉

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below