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BRIEF-21St Century Oncology Receives Court Approval Of Plan Of Reorganization
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#公司新闻(英文)
January 9, 2018 / 7:33 PM / 更新于 a day ago

BRIEF-21St Century Oncology Receives Court Approval Of Plan Of Reorganization

1 分钟阅读

Jan 9 (Reuters) - 21St Century Oncology Inc:

* 21ST CENTURY ONCOLOGY INC - EXPECTS TO COMPLETE FINANCIAL RESTRUCTURING PROCESS AND EMERGE FROM CHAPTER 11 WITHIN NEXT COUPLE OF WEEKS

* 21ST CENTURY ONCOLOGY INC - PLAN OF REORGANIZATION EXPECTED TO REDUCE LONG-TERM DEBT BY MORE THAN $500 MILLION

* 21ST CENTURY ONCOLOGY RECEIVES COURT APPROVAL OF PLAN OF REORGANIZATION

* 21ST CENTURY ONCOLOGY - UPON EMERGENCE FROM BANKRUPTCY, MAJORITY OWNERS OF REORGANIZED CO WILL PROVIDE FRESH CAPITAL TO COMPANY Source text for Eikon: Further company coverage:

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