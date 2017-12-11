FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-3M To Sell Substantially All Of Its Communication Markets Division For $900 Mln
频道
专题
焦点：期货市场暗示比特币目前的凌厉涨势将会放缓
比特币
焦点：期货市场暗示比特币目前的凌厉涨势将会放缓
欧盟和美国、日本将联手对抗中国的产能过剩--消息
国际财经
欧盟和美国、日本将联手对抗中国的产能过剩--消息
焦点：美国贸易代表称WTO偏离贸易重点 对某些发展中国家太宽松
深度分析
焦点：美国贸易代表称WTO偏离贸易重点 对某些发展中国家太宽松
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
December 11, 2017 / 1:55 PM / in a day

BRIEF-3M To Sell Substantially All Of Its Communication Markets Division For $900 Mln

1 分钟阅读

Dec 11 (Reuters) - 3M Co:

* 3M TO SELL SUBSTANTIALLY ALL OF ITS COMMUNICATION MARKETS DIVISION

* 3M CO - DEAL FOR $900 MILLION

* 3M CO - ‍APPROXIMATELY 500 3M EMPLOYEES ARE EXPECTED TO JOIN CORNING UPON COMPLETION OF TRANSACTION​

* 3M CO - 3M EXPECTS TO REALIZE A GAIN OF APPROXIMATELY $0.40 PER SHARE FROM TRANSACTION, NET OF ACTIONS RELATED TO DIVESTITURE

* 3M CO SAYS HAS ENTERED INTO AGREEMENTS RELATED TO SALE OF SUBSTANTIALLY ALL OF ITS COMMUNICATION MARKETS DIVISION TO CORNING INCORPORATED

* 3M CO - EXPECTS TO REALIZE A GAIN OF APPROXIMATELY $0.40 PER SHARE FROM DEAL, NET OF ACTIONS RELATED TO DIVESTITURE​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below