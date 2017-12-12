FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Abbvie Says Phase 3 Study Of Venclexta/Venclyxto In Combination With Rituxan Meets Primary Endpoint
频道
专题
热点聚焦：比特币爆红暴露加密货币市场脆弱性
比特币
热点聚焦：比特币爆红暴露加密货币市场脆弱性
独家：福特拟在2020年将Fusion生产转往中国重庆的合资工厂
中国财经
独家：福特拟在2020年将Fusion生产转往中国重庆的合资工厂
WTO会议无果而终 美国横加指责且一些成员国投否决票
国际财经
WTO会议无果而终 美国横加指责且一些成员国投否决票
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
2017年12月12日 / 下午12点42分 / 2 天前

BRIEF-Abbvie Says Phase 3 Study Of Venclexta/Venclyxto In Combination With Rituxan Meets Primary Endpoint

1 分钟阅读

Dec 12 (Reuters) - Abbvie Inc:

* ABBVIE ANNOUNCES PHASE 3 STUDY OF VENCLEXTA™/ VENCLYXTO™ (VENETOCLAX) IN COMBINATION WITH RITUXAN® (RITUXIMAB) MEETS ITS PRIMARY ENDPOINT

* ABBVIE - IN STUDY, ADVERSE EVENTS WERE CONSISTENT WITH KNOWN SAFETY PROFILE OF VENCLEXTA/VENCLYXTO AND RITUXAN

* ABBVIE - GRADE 3-4 NEUTROPENIA WAS HIGHER IN VENCLEXTA/VENCLYXTO IN COMBINATION WITH RITUXAN ARM OF TRIAL

* ABBVIE - FOR PATIENTS TAKING VENCLEXTA/VENCLYXTO WITH RITUXAN, THERE WERE 6 GRADE ≥3 TLS AES IN EACH ARM

* ABBVIE - FOR PATIENTS TAKING BENDAMUSTINE WITH RITUXAN, THERE WERE 2 GRADE ≥3 TLS AES IN EACH ARM

* ABBVIE - FOR VENCLEXTA/VENCLYXTO IN COMBINATION WITH RITUXAN, AES LEADING TO DEATH WERE SEEN IN 10 PATIENTS

* ABBVIE - FOR BENDAMUSTINE IN COMBINATION WITH RITUXAN, AES LEADING TO DEATH WERE SEEN IN 11 PATIENTS Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below