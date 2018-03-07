BRIEF-Abercrombie & Fitch Co Reports Q4 Earnings Per Share $1.05

March 7 (Reuters) - Abercrombie & Fitch Co:
* Q4 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $1.38 EXCLUDING ITEMS
* FOR FISCAL 2018, COMPANY EXPECTS COMPARABLE SALES TO BE UP LOW-SINGLE DIGITS
* FOR FISCAL 2018, COMPANY EXPECTS NET SALES TO BE UP LOW-SINGLE DIGITS
* ABERCROMBIE & FITCH - FOR FISCAL 2018, EXPECTS GROSS PROFIT RATE UP SLIGHTLY FROM FISCAL 2017 RATE OF 59.7%, WITH SOME CONTINUING PRESSURE IN Q1
* IS TARGETING CAPITAL EXPENDITURES TO BE APPROXIMATELY $130 MILLION FOR FISCAL 2018
* ABERCROMBIE & FITCH - FOR 2018, EXPECTS TO INCUR NON-CASH INCOME TAX CHARGES OF ABOUT $10 MILLION RELATED TO SHARE-BASED COMPENSATION ACCOUNTING STANDARDS
* ABERCROMBIE & FITCH - ANTICIPATES CLOSING UP TO 60 STORES IN U.S. DURING FISCAL YEAR THROUGH NATURAL LEASE EXPIRATIONS
* ABERCROMBIE & FITCH - IN Q4 FISCAL 2017, CO RECOGNIZED PROVISIONAL DISCRETE NET TAX CHARGES OF $19.9 MILLION RELATED TO ENACTMENT OF TAX CUTS AND JOBS ACT
* QTRLY NET SALES WERE $1.193 BILLION, UP 15% FROM LAST YEAR
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.10, REVENUE VIEW $1.16 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 REVENUE VIEW $3.46 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTRLY HOLLISTER COMPARABLE SALES ROSE 11 PERCENT Source text for Eikon: Further company coverage: