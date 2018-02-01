BRIEF-Abiomed Reports Q3 Adjusted Earnings Per Share $0.70

Feb 1 (Reuters) - Abiomed Inc:
* ABIOMED ANNOUNCES Q3 FY 2018 RECORD REVENUE OF $154 MILLION, UP 34% OVER PRIOR YEAR
* Q3 REVENUE $154 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $147.9 MILLION
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.50 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* COMPANY IS INCREASING FISCAL YEAR 2018 GUIDANCE FOR GAAP OPERATING MARGIN TO APPROXIMATELY 26%
* FY2018 REVENUE VIEW $575.4 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q4 REVENUE VIEW $162.0 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: