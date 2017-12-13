FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-ABM Industries Q4 Loss Per Share $0.06
频道
专题
热点聚焦：比特币爆红暴露加密货币市场脆弱性
比特币
热点聚焦：比特币爆红暴露加密货币市场脆弱性
中国11月工业及投资继续小幅回落 经济稳中趋缓特征将延至明年
中国财经
中国11月工业及投资继续小幅回落 经济稳中趋缓特征将延至明年
WTO会议无果而终 美国横加指责且一些成员国投否决票
国际财经
WTO会议无果而终 美国横加指责且一些成员国投否决票
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
December 13, 2017 / 9:24 PM / a day ago

BRIEF-ABM Industries Q4 Loss Per Share $0.06

1 分钟阅读

Dec 13 (Reuters) - ABM Industries Inc:

* ABM INDUSTRIES ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS

* Q4 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.37 FROM CONTINUING OPERATIONS

* Q4 LOSS PER SHARE $0.06

* Q4 REVENUE $1.5 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $1.49 BILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.49 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SEES FY 2018 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $1.70 TO $1.80 FROM CONTINUING OPERATIONS

* SEES FY 2018 GAAP EARNINGS PER SHARE $1.33 TO $1.43 FROM CONTINUING OPERATIONS

* Q4 LOSS PER SHARE $0.04 FROM CONTINUING OPERATIONS

* COMPANY ALSO ANNOUNCED THAT BOARD OF DIRECTORS APPROVED A 3.0% INCREASE FOR QUARTERLY CASH DIVIDEND TO $0.175 PER COMMON SHARE Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below