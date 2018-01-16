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January 16, 2018 / 1:45 PM / 2 days ago

BRIEF-Absolute Names Steve Munford As Interim CEO And Announces Preliminary Q2 Results

1 分钟阅读

Jan 16 (Reuters) - Absolute Software Corp:

* ABSOLUTE NAMES STEVE MUNFORD AS INTERIM CEO AND ANNOUNCES PRELIMINARY SECOND QUARTER FINANCIAL RESULTS

* ABSOLUTE SOFTWARE CORP - FOR QUARTER ENDED DEC 31, 2017 REVENUE IS EXPECTED TO BE BETWEEN $23.1 MILLION AND $23.3 MILLION

* ABSOLUTE SOFTWARE CORP - FOR QUARTER ENDED DEC 31, 2017 CASH GENERATED FROM OPERATING ACTIVITIES IS EXPECTED TO BE BETWEEN $2.2 MILLION AND $2.6 MILLION

* ABSOLUTE SOFTWARE CORP - FORMER CEO GEOFF HAYDON, RESIGNED EFFECTIVE JANUARY 15, 2018 AS CEO AND MEMBER OF BOARD OF DIRECTORS Source text for Eikon: Further company coverage:

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