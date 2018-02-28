FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#世界移动通信大会
#半岛局势
#比特币
#路透调查
#狗年展望
#图片精选
公司新闻(英文)
February 28, 2018 / 10:44 PM / 更新于 2 hours ago

BRIEF-‍ACCC Flags Concerns About Saputo-Murray Goulburn Deal​

1 分钟阅读

March 1 (Reuters) - Australian Competition and Consumer Commission:

* ‍ACCC FLAGS CONCERNS ABOUT SAPUTO-MURRAY GOULBURN DEAL​

* ‍“OUR VIEW IS THAT SAPUTO OWNING KOROIT PLANT WOULD SUBSTANTIALLY LESSEN COMPETITION FOR ACQUISITION OF DAIRY FARMERS’ RAW MILK IN REGION.”​

* CONCERNS ARE THAT SAPUTO AND FONTERRA WOULD BE MORE LIKELY TO OFFER LOWER PRICES IF SAPUTO ACQUIRED KOROIT

* CONSIDERS KOROIT WOULD REMAIN IN MARKET & WOULD LIKELY BE ACQUIRED BY ANOTHER BUSINESS IF SAPUTO ACQUISITION DOES NOT PROCEED Source text(reut.rs/2HScyVv) Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below