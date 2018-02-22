FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#中美关系
#比特币
#半岛局势
#路透调查
#狗年展望
#图片精选
公司新闻(英文)
February 22, 2018 / 11:15 AM / 2 days ago

BRIEF-Achillion Forecasts 2018 Loss Of $0.55-$0.58 Per Share

1 分钟阅读

Feb 22 (Reuters) - Achillion Pharmaceuticals Inc:

* ACHILLION ANNOUNCES RESTRUCTURING TO ADVANCE CORPORATE STRATEGY; ANNOUNCES 2017 FOURTH QUARTER AND FULL YEAR FINANCIAL RESULTS

* SEES FY 2018 LOSS PER SHARE $0.55 TO $0.58

* JOSEPH TRUITT, CHIEF OPERATING OFFICER, PROMOTED TO PRESIDENT OF ACHILLION

* SEEKING TO GENERATE ADDITIONAL DATASETS WITH ACH-4471 IN BOTH C3G AND PNH PROGRAMS IN 2018

* RESTRUCTURING WILL REDUCE COMPANY‘S WORKFORCE BY APPROXIMATELY 20% TO APPROXIMATELY 70 EMPLOYEES.

* ACHILLION - RESTRUCTURING PLAN EXPECTED TO DELIVER ABOUT $10 MILLION OF SAVINGS IN 2018 OVER 2017 EXPENSE LEVELS

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.71 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* ACHILLION - DUE TO RESTRUCTURING, EXPECT RESEARCH AND DEVELOPMENT EXPENSES DURING 2018 WILL BE ABOUT $58 MILLION - $60 MILLION

* QTRLY LOSS PER SHARE $0.17

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.16 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +1 646 223 8780)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below