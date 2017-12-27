BRIEF-Actinium Pharmaceuticals Provides Update On Pivotal Phase 3 Trial Of Iomab-B

Dec 27 (Reuters) - Actinium Pharmaceuticals Inc:
* ACTINIUM PHARMACEUTICALS PROVIDES UPDATE ON PIVOTAL PHASE 3 TRIAL OF IOMAB-B: INDEPENDENT DATA MONITORING COMMITTEE RECOMMENDS SIERRA TRIAL CONTINUE
* ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC - CONFIDENT THAT CO WILL BE ABLE TO COMPLETE PATIENT ENROLLMENT BY END OF 2018
* ACTINIUM PHARMACEUTICALS - INDEPENDENT DATA MONITORING COMMITTEE FOR PIVOTAL PHASE 3 SIERRA TRIAL OF IOMAB-B COMPLETED REVIEW OF DATA FROM TRIAL
* ACTINIUM PHARMACEUTICALS - WILL AMEND PROTOCOL OF SIERRA TRIAL TO EXPAND SALVAGE CHEMOTHERAPY REGIMENS AVAILABLE IN CONTROL ARM OF STUDY
* ACTINIUM PHARMACEUTICALS - SUPPLIED DOSIMETRIC & THERAPEUTIC DOSES TO PATIENTS IN STUDY ARM & THOSE THAT CROSSED OVER TO IOMAB-B ARM FROM CONTROL ARM
* ACTINIUM PHARMA -PATIENTS THAT CROSS OVER FROM CONTROL ARM COUNTED AS FAILURES FOR PRIMARY ENDPOINT OF DURABLE COMPLETE REMISSION OF AT LEAST 6 MONTHS Source text for Eikon: Further company coverage: