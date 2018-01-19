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January 19, 2018 / 11:39 AM / in a day

BRIEF-Activision Blizzard Recommends Shareholders Reject Mini-Tender Offer By TRC Capital Corp

1 分钟阅读

Jan 19 (Reuters) - Activision Blizzard Inc:

* ACTIVISION BLIZZARD RECOMMENDS SHAREHOLDERS REJECT MINI-TENDER OFFER BY TRC CAPITAL CORPORATION

* ‍ANNOUNCED IT HAS RECEIVED NOTICE OF AN UNSOLICITED MINI-TENDER OFFER BY TRC CAPITAL CORPORATION​

* ACTIVISION BLIZZARD - ‍RECEIVED NOTICE OF OFFER BY TRC CAPITAL TO PURCHASE UP TO 2 MILLION SHARES OF AT A PRICE OF $63.25 PER SHARE IN CASH​

* - ‍DOES NOT ENDORSE TRC CAPITAL‘S OFFER AND RECOMMENDS STOCKHOLDERS NOT TENDER THEIR SHARES IN RESPONSE TO OFFER​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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