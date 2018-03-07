BRIEF-Acushnet Holdings Sees FY 2018 Sales About $1.59 Bln To $1.62 Bln

March 7 (Reuters) - Acushnet Holdings Corp:
* INCREASES QUARTERLY CASH DIVIDEND BY 8.3% TO $0.13 PER SHARE
* ADJUSTED EBITDA IS EXPECTED TO BE ABOUT $225 MILLION TO $235 MILLION IN 2018
* ACUSHNET HOLDINGS - CONSOLIDATED NET SALES ON A CONSTANT CURRENCY BASIS EXPECTED TO BE IN RANGE OF UP 1.3% TO 3.2% IN 2018
* FY2018 REVENUE VIEW $1.59 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTRLY NET INCOME ATTRIBUTABLE TO ACUSHNET HOLDINGS CORP $11.7 MILLION VERSUS LOSS OF $0.2 MILLION Source text: [bit.ly/2oWyhmx] Further company coverage: