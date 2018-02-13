FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#半岛局势
#路透调查
#美俄关系
#比特币
#狗年展望
#图片精选
公司新闻(英文)
February 13, 2018 / 9:27 PM / 更新于 14 hours ago

BRIEF-Adesto Technologies Q4 GAAP Loss Per Share $0.01

1 分钟阅读

Feb 13 (Reuters) - Adesto Technologies Corp:

* ADESTO TECHNOLOGIES REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS

* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.03

* Q4 GAAP LOSS PER SHARE $0.01

* SEES Q1 2018 REVENUE $14.7 MILLION TO $15 MILLION

* SEES Q1 2018 REVENUE UP 31.3 PERCENT

* Q4 REVENUE ROSE 31 PERCENT TO $16.2 MILLION

* SEES ‍Q1 GAAP OPERATING EXPENSES TO RANGE BETWEEN $8.5 MILLION AND $8.7 MILLION​

* ‍GROSS MARGIN IS EXPECTED TO BE BETWEEN 46% AND 49% FOR Q1 OF 2018​

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.02, REVENUE VIEW $16.0 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q1 REVENUE VIEW $15.3 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below