BRIEF-Adesto Technologies Q4 GAAP Loss Per Share $0.01

Feb 13 (Reuters) - Adesto Technologies Corp:
* ADESTO TECHNOLOGIES REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS
* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.03
* SEES Q1 GAAP OPERATING EXPENSES TO RANGE BETWEEN $8.5 MILLION AND $8.7 MILLION
* GROSS MARGIN IS EXPECTED TO BE BETWEEN 46% AND 49% FOR Q1 OF 2018
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.02, REVENUE VIEW $16.0 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q1 REVENUE VIEW $15.3 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: