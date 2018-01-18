FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#海航
#特朗普专访
#加密货币
#狗年展望
#图表新闻
#图片精选
#公司新闻(英文)
January 18, 2018 / 3:08 PM / in 17 hours

BRIEF-ADM And Vland Enter Joint Development Agreement For Feed Enzyme Technology

1 分钟阅读

Jan 18 (Reuters) - Archer Daniels Midland Co:

* ADM AND VLAND ENTER JOINT DEVELOPMENT AGREEMENT FOR FEED ENZYME TECHNOLOGY

* ADM TO OPEN NEW LAB TO CONDUCT ENZYME RESEARCH AND DEVELOPMENT

* VLAND TO CONDUCT RESEARCH & DEVELOPMENT IN ITS QINGDAO RESEARCH LABORATORY

* PRODUCTS DEVELOPED UNDER AGREEMENT WILL BE COMMERCIALIZED BY BOTH COMPANIES

* UNDER TERMS OF AGREEMENT, COMPANIES WILL SHARE ENZYME-PRODUCING STRAINS AS A BASIS FOR DEVELOPMENT OF FEED ENZYMES

* JOINT DEVELOPMENT AGREEMENT FOR DEVELOPMENT AND COMMERCIALIZATION OF ENZYMES FOR ANIMAL FEED APPLICATIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below