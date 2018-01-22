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January 22, 2018 / 1:33 PM / 更新于 15 hours ago

BRIEF-ADP Acquires Workmarket To Further Extend Human Capital Management

1 分钟阅读

Jan 22 (Reuters) - Automatic Data Processing Inc:

* ADP ACQUIRES WORKMARKET TO FURTHER EXTEND HUMAN CAPITAL MANAGEMENT TO CONTINGENT WORKERS AND CREATE MORE AGILE AND INCLUSIVE SOLUTIONS FOR A CHANGING WORKFORCE

* AUTOMATIC DATA PROCESSING INC - ‍FINANCIAL TERMS OF TRANSACTION WERE NOT DISCLOSED.​

* ADP ACQUIRES WORKMARKET TO FURTHER EXTEND HUMAN CAPITAL MANAGEMENT TO CONTINGENT WORKERS AND CREATE MORE AGILE AND INCLUSIVE SOLUTIONS FOR A CHANGING WORKFORCE Source text for Eikon: Further company coverage:

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