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公司新闻(英文)
February 13, 2018 / 1:47 PM / 更新于 16 hours ago

BRIEF-Advaxis Submits Conditional MAA For Second-Line Metastatic Cervical Cancer Treatment In European Union

1 分钟阅读

Feb 13 (Reuters) - Advaxis Inc:

* ADVAXIS SUBMITS CONDITIONAL MARKETING AUTHORIZATION APPLICATION FOR AXALIMOGENE FILOLISBAC FOR THE SECOND-LINE TREATMENT OF METASTATIC CERVICAL CANCER IN EUROPEAN UNION

* ADVAXIS INC - COMPANY WILL CONTINUE ASSESSING PARTNERSHIP OPPORTUNITIES FOR POTENTIAL COMMERCIALIZATION OF AXALIMOGENE FILOLISBAC IN EUROPE

* ADVAXIS- DECIDED TO ALIGN, SIMPLIFY STRATEGY BY USING AXALIMOGENE FILOLISBAC EXCLUSIVELY IN ALL ONGOING AND PLANNED HPV-RELATED CANCER CLINICAL TRIALS Source text for Eikon: Further company coverage:

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