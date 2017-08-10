BRIEF-Aegon to divest its business in Ireland

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Aug 10 (Reuters) - AEGON NV:
* AGREED TO SELL AEGON IRELAND PLC TO AGER BERMUDA HOLDING LTD
* AEGON'S GROUP SOLVENCY RATIO IS ESTIMATED TO IMPROVE BY APPROXIMATELY 2%-POINTS AS A RESULT OF TRANSACTION
* THIS DIVESTMENT IS EXPECTED TO HAVE AN IMMATERIAL IMPACT ON UNDERLYING EARNINGS BEFORE TAX GOING FORWARD
* BASED ON BOOK VALUE AS OF JUNE 30, 2017, BOOK LOSS IS EXPECTED TO AMOUNT TO APPROXIMATELY GBP 115 MILLION (EUR 125 MILLION) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)