FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Aflac Inc Creates Asset Management Subsidiaries
频道
专题
边际趋紧应是中国今年货币政策的合理注解
狗年展望
边际趋紧应是中国今年货币政策的合理注解
焦点：研究团队披露两大安全缺陷 几乎所有手机电脑都难逃泄密风险
深度分析
焦点：研究团队披露两大安全缺陷 几乎所有手机电脑都难逃泄密风险
焦点：亚马逊谷歌大打价格战 争夺智能音箱市场份额
深度分析
焦点：亚马逊谷歌大打价格战 争夺智能音箱市场份额
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
January 3, 2018 / 9:39 PM / 更新于 17 hours ago

BRIEF-Aflac Inc Creates Asset Management Subsidiaries

1 分钟阅读

Jan 3 (Reuters) - Aflac Inc:

* AFLAC INCORPORATED CREATES ASSET MANAGEMENT SUBSIDIARIES; AFLAC GLOBAL INVESTMENTS TO CONTINUE AS INVESTMENT DIVISION

* AFLAC - ANNOUNCED ESTABLISHMENT OF NEW SUBSIDIARY, AFLAC ASSET MANAGEMENT LLC

* AFLAC INC - ‍ ESTABLISHMENT OF ITS NEW SUBSIDIARY AFLAC ASSET MANAGEMENT LLC IS EXPECTED TO TAKE PLACE AS EARLY AS APRIL 1, 2018​

* AFLAC - ERIC KIRSCH NAMED PRESIDENT OF AFLAC ASSET MANAGEMENT LLC

* AFLAC INC - ‍HIDETO YAMAMOTO HAS BEEN NAMED PRESIDENT OF AFLAC ASSET MANAGEMENT JAPAN LTD​

* AFLAC INC - ADDITIONALLY, COMPANY CREATED A SUBSIDIARY OF AFLAC ASSET MANAGEMENT LLC CALLED AFLAC ASSET MANAGEMENT JAPAN LTD

* AFLAC - AFLAC GLOBAL INVESTMENTS TO MAINTAIN ITS ORGANIZATIONAL STRUCTURE

* AFLAC - AFLAC GLOBAL INVESTMENTS TO CONTINUE TO MANAGE GENERAL ACCOUNT INVESTMENT PORTFOLIOS OF AFLAC JAPAN & AFLAC U.S. Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below