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BRIEF-Agrium To Buy Louis Dreyfus' Fertilizer Business In Australia
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#公司新闻(英文)
2017年12月12日 / 下午4点12分 / 2 天前

BRIEF-Agrium To Buy Louis Dreyfus' Fertilizer Business In Australia

1 分钟阅读

Dec 12 (Reuters) - Agrium Inc:

* AGRIUM TO ACQUIRE LOUIS DREYFUS COMPANY‘S FERTILIZER BUSINESS IN AUSTRALIA

* TRANSACTION IS SUBJECT TO CUSTOMARY CLOSING CONDITIONS AND IS EXPECTED TO CLOSE IN Q1 OF 2018

* MACROFERTIL BUSINESS INCLUDES SIX FERTILIZER STORAGE AND DISTRIBUTION ASSETS WITH COATING AND BLENDING CAPABILITIES

* ANNOUNCED BINDING PURCHASE AGREEMENT BETWEEN CO‘S AUSTRALIAN AG-RETAIL BUSINESS AND LOUIS DREYFUS CO FOR ACQUISITION OF MACROFERTIL Source text for Eikon: Further company coverage:

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