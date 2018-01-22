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January 22, 2018 / 12:28 PM / 更新于 12 hours ago

BRIEF-AIG Says Validus To Pay Termination Fee Of $162 Mln‍​ If Merger Terminated Under Some Conditions

1 分钟阅读

Jan 22 (Reuters) - American International Group Inc:

* AIG SAYS IF VALIDUS MERGER TERMINATED, IN SOME CONDITIONS, VALIDUS TO BE REQUIRED TO PAY AIG A TERMINATION FEE OF $162 MLN‍​ - SEC FILING

* AIG - VALIDUS DEAL TO BE NEUTRAL TO BOOK VALUE, MODESTLY DILUTIVE TO TANGIBLE BOOK VALUE WITH “REASONABLE PAYBACK PERIOD”

* AIG - WILL EVALUATE FUNDING ALTERNATIVES‍​ FOR VALIDUS DEAL PRIOR TO CLOSING

* AIG - VALIDUS DEAL MAY ACCELERATE UTILIZATION OF EXISTING AIG DTAS Source text : (bit.ly/2G7JQz2) Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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