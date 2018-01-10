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BRIEF-Aimmune Extends Supply Agreement With Golden Peanut And Tree Nuts For Experimental Allergy Treatment
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#公司新闻(英文)
January 10, 2018 / 1:04 PM / 更新于 a day ago

BRIEF-Aimmune Extends Supply Agreement With Golden Peanut And Tree Nuts For Experimental Allergy Treatment

1 分钟阅读

Jan 10 (Reuters) - Aimmune Therapeutics Inc:

* AIMMUNE THERAPEUTICS BROADENS AND EXTENDS SUPPLY AGREEMENT WITH GOLDEN PEANUT AND TREE NUTS FOR AR101 FOR PEANUT ALLERGY

* AIMMUNE THERAPEUTICS INC - ‍NEWLY EXPANDED GLOBAL AGREEMENT SECURES EXCLUSIVE SUPPLY RELATIONSHIP THROUGH 2033​

* AIMMUNE THERAPEUTICS INC - AR101 IS CURRENTLY IN PHASE 3 CLINICAL TRIALS, WITH PIVOTAL TOPLINE DATA EXPECTED IN FEBRUARY

* AIMMUNE THERAPEUTICS INC - ‍AS PART OF AGREEMENT, AIMMUNE HAS GRANTED ADM A 300,000-SHARE EQUITY STAKE IN AIMMUNE​

* AIMMUNE THERAPEUTICS BROADENS AND EXTENDS SUPPLY AGREEMENT WITH GOLDEN PEANUT AND TREE NUTS FOR AR101 FOR PEANUT ALLERGY

* AIMMUNE THERAPEUTICS - ‍ AGREEMENT GIVES CO EXCLUSIVE ACCESS TO ADDITIONAL GOLDEN PRODUCTS THAT COULD BE DEVELOPED INTO PEANUT ORAL IMMUNOTHERAPIES​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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