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January 24, 2018 / 3:17 PM / 更新于 14 hours ago

BRIEF-Air Products Signs Agreement To Build, Own And Operate Syngas Supply Facility For Bharat Petroleum In India

1 分钟阅读

Jan 24 (Reuters) - Air Products And Chemicals Inc:

* AIR PRODUCTS SIGNS AGREEMENT TO BUILD, OWN AND OPERATE SYNGAS SUPPLY FACILITY FOR BHARAT PETROLEUM IN INDIA

* AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC - SIGNING OF AGREEMENT WITH BPCL TO BUILD, OWN & OPERATE NEW SYNGAS PRODUCTION FACILITY AT BPCL KOCHI REFINERY IN KOCHI

* AIR PRODUCTS - SYNGAS UNIT TO EMPLOY CO‘S CRYOGENIC GAS SEPARATION TECHNOLOGIES TO PRODUCE HYDROGEN/CARBON MONOXIDE SYNGAS WHICH WILL FEED NEW PDPP​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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