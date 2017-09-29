FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Airopack Technology Group H1 ‍net loss widens to EUR 19.5 mln
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#瑞士市场报道
2017年9月29日 / 凌晨5点04分 / 19 天前

BRIEF-Airopack Technology Group H1 ‍net loss widens to EUR 19.5 mln

1 分钟阅读

Sept 29 (Reuters) - AIROPACK TECHNOLOGY GROUP AG:

* ‍H1 NET SALES AMOUNTED TO EUR 11.2 MILLION, AN INCREASE OF 86% OVER FIRST HALF OF 2016​

* ‍NET LOSS OF EUR 19.5 MILLION IN FIRST HALF OF 2017 AGAINST AN EUR 16.2 MILLION LOSS IN SAME PERIOD IN 2016​

* ‍AIROPACK EXPECTS PRODUCTION AND SALES VOLUMES TO CONTINUE TO GROW STEADILY IN SECOND HALF OF 2017​

* ‍EXPECTS THAT IT WILL REACH EBITDA BREAK-EVEN AT A PRODUCTION AND SALES RUN RATE OF 100 MILLION AIROPACK DISPENSERS ANNUALLY​

* ‍REMAINS CONFIDENT THAT MEDIUM-TERM GOAL OF RUN RATE VOLUME OF OVER 700 MILLION AIROPACK DISPENSERS ANNUALLY CAN BE ACHIEVED​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below