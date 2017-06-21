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BRIEF-Airopack Technology Group secures funding to double its manufacturing capacity
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2017年6月21日 / 下午4点32分 / 1 个月前

BRIEF-Airopack Technology Group secures funding to double its manufacturing capacity

路透新闻部

1 分钟阅读

June 21 (Reuters) - AIROPACK TECHNOLOGY GROUP AG

* EQS-ADHOC: AIROPACK TECHNOLOGY GROUP AG SECURES FUNDING TO DOUBLE ITS MANUFACTURING CAPACITY

* SECURED FUNDING TO BEGIN DOUBLING ITS MANUFACTURING CAPACITY TO 200 MILLION PIECES OF AIROPACK ANNUALLY

* UPSCALING PROCESS WILL START BY END OF 2017

* INCREASE OF INSTALLED CAPACITY TO 100 MILLION PIECES ANNUALLY IS TARGETED BY END 2017

* FURTHER MODULAR EXPANSION OF INSTALLED CAPACITY TO 200 MILLION PIECES ANNUALLY OVER COURSE OF 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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