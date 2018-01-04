FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Akebia Therapeutics Announces Positive Results From Study Of Vadadustat In Japanese
频道
专题
边际趋紧应是中国今年货币政策的合理注解
狗年展望
边际趋紧应是中国今年货币政策的合理注解
特朗普称朝韩对话是“好事” 冬奥会期间不搞军演
时事要闻
特朗普称朝韩对话是“好事” 冬奥会期间不搞军演
汇市一周综述：全球同步“制造”上升气流 欧元高飞人民币开门红
深度分析
汇市一周综述：全球同步“制造”上升气流 欧元高飞人民币开门红
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
January 4, 2018 / 12:35 PM / 更新于 18 hours ago

BRIEF-Akebia Therapeutics Announces Positive Results From Study Of Vadadustat In Japanese

1 分钟阅读

Jan 4 (Reuters) - Akebia Therapeutics Inc:

* AKEBIA THERAPEUTICS ANNOUNCES POSITIVE TOP-LINE RESULTS FROM PHASE 2 STUDY OF VADADUSTAT IN JAPANESE PATIENTS WITH ANEMIA ASSOCIATED WITH DIALYSIS-DEPENDENT CHRONIC KIDNEY DISEASE

* DATA CONSISTENT WITH FINDINGS FROM PREVIOUS STUDIES​

* ‍PHASE 3 STUDY OF NON-DIALYSIS PATIENTS IN JAPAN ONGOING; PHASE 3 STUDIES OF DIALYSIS PATIENTS TO BEGIN IN 2018​

* STATISTICALLY SIGNIFICANT IMPROVEMENTS IN PRIMARY ENDPOINT OBSERVED IN VADADUSTAT GROUP 150 MG (P = 0.0004) COMPARED TO PLACEBO​

* STATISTICALLY SIGNIFICANT IMPROVEMENTS ALSO OBSERVED IN VADADUSTAT GROUPS 300 MG(P<0.0001), 600 MG(P< 0.0001),COMPARED TO PLACEBO​

* SERIOUS ADVERSE EVENTS WERE CONSISTENT WITH PRIOR STUDIES

* NO DEATHS WERE REPORTED Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below