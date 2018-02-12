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公司新闻(英文)
February 12, 2018 / 12:15 PM / 更新于 18 hours ago

BRIEF-Akebia Therapeutics Gives Update On Vadadustat Development Program

1 分钟阅读

Feb 12 (Reuters) - Akebia Therapeutics Inc:

* AKEBIA THERAPEUTICS PROVIDES UPDATE ON VADADUSTAT DEVELOPMENT PROGRAM

* AKEBIA THERAPEUTICS INC - TARGETS FULL ENROLLMENT FOR INNO(2)VATE AND PRO(2)TECT BY END OF 2018

* AKEBIA THERAPEUTICS INC - CONFIRMS EXPECTATION OF TOP-LINE RESULTS FOR INNO(2)VATE & PRO(2)TECT IN 2019, SUBJECT TO ACCRUAL OF MACE EVENTS

* AKEBIA THERAPEUTICS INC - PARTNER MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP INITIATES PHASE 3 NDD-CKD AND DD-CKD PROGRAM IN JAPAN Source text for Eikon: Further company coverage:

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