FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Alaska Communications Agreed To Terms Of New Collective Bargaining Agreement With IBEW Local Union 1547
频道
专题
欧央行总裁德拉吉无视批评意见 坚持向区内经济注资承诺
深度分析
欧央行总裁德拉吉无视批评意见 坚持向区内经济注资承诺
焦点：冬季气荒效应发酵 LNG船改道转往中国且费率攀升
深度分析
焦点：冬季气荒效应发酵 LNG船改道转往中国且费率攀升
分析：中国汽车终于要打入西方市场了？
深度分析
分析：中国汽车终于要打入西方市场了？
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
December 15, 2017 / 9:12 PM / 更新于 21 hours ago

BRIEF-Alaska Communications Agreed To Terms Of New Collective Bargaining Agreement With IBEW Local Union 1547

1 分钟阅读

Dec 15 (Reuters) - Alaska Communications Systems Group Inc :

* ALASKA COMMUNICATIONS - AGREED TO TERMS OF NEW COLLECTIVE BARGAINING AGREEMENT WITH IBEW LOCAL UNION 1547

* ALASKA COMMUNICATIONS - CBA PROVIDES FOR TARGET INCENTIVE COMPENSATION PAYMENTS OF ZERO IN 2017 THROUGH 2019, 3% OF BASE WAGE IN 2020 THROUGH 2023

* ALASKA COMMUNICATIONS - COLLECTIVE BARGAINING AGREEMENT PROVIDES FOR BASE WAGE RAISES OF ZERO IN 2017, 1% IN 2018 & 2019, 1.5% IN 2020 THROUGH 2023

* ALASKA COMMUNICATIONS- EFFECTIVE OCT 2021, REPRESENTED EMPLOYEES TO BE MOVED TO SINGLE WAGE SCHEDULE & CONTRIBUTION LEVEL UNDER IBEW PENSION PLAN Source text for Eikon: (bit.ly/2ASiJJ3) Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below