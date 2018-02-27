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公司新闻(英文)
February 27, 2018 / 1:17 PM / a day ago

BRIEF-Aldeyra Therapeutics Announces Agreement With Johnson & Johnson Innovation To Advance Novel Immune-Modulating Drugs

1 分钟阅读

Feb 27 (Reuters) - Aldeyra Therapeutics Inc:

* ALDEYRA THERAPEUTICS ANNOUNCES AGREEMENT WITH JOHNSON & JOHNSON INNOVATION TO ADVANCE NOVEL IMMUNE-MODULATING DRUGS FOR SYSTEMIC INFLAMMATORY DISEASES

* ALDEYRA THERAPEUTICS INC - ‍ ENTERED INTO A COLLABORATIVE RESEARCH AGREEMENT WITH JANSSEN RESEARCH & DEVELOPMENT​

* ALDEYRA - ‍ AGREEMENT WITH JANSSEN TO ADVANCE DEVELOPMENT OF EXISTING ANALOGS OF REPROXALAP FOR TREATMENT OF SYSTEMIC INFLAMMATORY DISEASES​

* ALDEYRA THERAPEUTICS INC - WILL COLLABORATE WITH JANSSEN ON RESEARCH ACTIVITIES, WHICH WILL BE GOVERNED BY A JOINT SCIENTIFIC REVIEW COMMITTEE​

* ALDEYRA - ‍ FOR A LIMITED PERIOD, SUBJECT TO CONDITIONS, JANSSEN TO RETAIN OPTION TO NEGOTIATE EXCLUSIVE LICENSE PERTAINING TO COMPOUNDS DEVELOPED Source text for Eikon: Further company coverage:

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