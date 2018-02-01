BRIEF-Alibaba Group Agrees To 33% Equity Stake In Ant Financial

Feb 1 (Reuters) - Alibaba Group Holding Ltd:
* ALIBABA GROUP AGREES TO 33% EQUITY STAKE IN ANT FINANCIAL
* ALIBABA GROUP HOLDING LTD - THERE WILL BE NO CASH IMPACT TO ALIBABA FOLLOWING COMPLETION OF TRANSACTION
* ALIBABA GROUP HOLDING LTD - PARTIES HAVE AGREED TO CERTAIN AMENDMENTS TO THEIR 2014 TRANSACTION AGREEMENTS TO FACILITATE TRANSACTION
* ALIBABA GROUP HOLDING LTD - ALIBABA WILL ACQUIRE NEWLY-ISSUED EQUITY FROM ANT FINANCIAL
* ALIBABA GROUP - TRANSACTION WAS REVIEWED & APPROVED BY A COMMITTEE OF NON-EXECUTIVE DIRECTORS, “MAJORITY OF WHOM ARE INDEPENDENT UNDER NYSE RULES”
* ALIBABA GROUP HOLDING LTD - UPON CLOSING, COMPANIES WILL TERMINATE CURRENT PROFIT-SHARING ARRANGEMENT
* ALIBABA GROUP HOLDING LTD - ALIBABA WILL ACQUIRE EQUITY INTEREST IN ANT FINANCIAL THROUGH A CHINESE DOMESTIC SUBSIDIARY
* ALIBABA GROUP-TO ACQUIRE EQUITY FROM ANT FINANCIAL IN EXCHANGE FOR SOME INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OWNED BY CO EXCLUSIVELY RELATED TO ANT FINANCIAL Source text for Eikon: Further company coverage: