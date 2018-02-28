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公司新闻(英文)
February 28, 2018 / 10:14 PM / 更新于 an hour ago

BRIEF-Align Technology Rejects SmileDirectClub Claim That Invisalign Store Pilot Constitutes Breach Of Non-Compete And Confidentiality Provisions

1 分钟阅读

Feb 28 (Reuters) - Align Technology Inc:

* ALIGN TECHNOLOGY REJECTS SMILEDIRECTCLUB CLAIM THAT INVISALIGN STORE PILOT CONSTITUTES BREACH OF NON-COMPETE AND CONFIDENTIALITY PROVISIONS

* ALIGN TECHNOLOGY - CURRENTLY EVALUATING POTENTIAL IMPACT THAT CLAIM COULD HAVE ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

* ALIGN TECHNOLOGY - CO DOES NOT ANTICIPATE CLAIM TO IMPACT EXPECTED VOLUMES AND REVENUE FROM SMILEDIRECTCLUB FOR 2018​

* ALIGN TECHNOLOGY INC - WILL CONTINUE TO OPERATE INVISALIGN STORE PILOT PROGRAM Source text for Eikon: Further company coverage:

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