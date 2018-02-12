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公司新闻(英文)
February 12, 2018 / 9:35 PM / 更新于 8 hours ago

BRIEF-Align Technology Says On Feb 7, Smiledirectclub Terminated, Repaid In Amounts Outstanding Under, Loan And Security Agreement With Co

1 分钟阅读

Feb 12 (Reuters) - Align Technology Inc:

* ALIGN TECHNOLOGY SAYS ON FEB 7, SMILEDIRECTCLUB TERMINATED, REPAID IN AMOUNTS OUTSTANDING UNDER, LOAN AND SECURITY AGREEMENT WITH CO - SEC FILING

* ALIGN TECHNOLOGY - PROVIDED SMILEDIRECTCLUB WITH REVOLVING LINE OF CREDIT OF UP TO $30 MILLION

* ALIGN TECHNOLOGY - FOLLOWING TERMINATION, CO CONTINUES TO OWN EQUITY INTERESTS IN SMILEDIRECTCLUB

* ALIGN TECHNOLOGY - FOLLOWING TERMINATION, CO CONTINUES TO MANUFACTURE, SUPPLY CERTAIN CLEAR PRODUCTS TO SMILEDIRECTCLUB Source text: (bit.ly/2nUPtsM) Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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