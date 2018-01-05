FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Alliqua Biomedical Announces Definitive Asset Purchase Agreement With Celularity Inc
频道
专题
综述：朝鲜接受韩国1月9日正式会谈的提议 特朗普为撮合双方邀功
半岛局势
综述：朝鲜接受韩国1月9日正式会谈的提议 特朗普为撮合双方邀功
调查：美元困局尚未结束 但2018年处境将有所改善
深度分析
调查：美元困局尚未结束 但2018年处境将有所改善
汇市一周综述：全球同步“制造”上升气流 欧元高飞人民币开门红
深度分析
汇市一周综述：全球同步“制造”上升气流 欧元高飞人民币开门红
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
January 5, 2018 / 9:37 PM / 更新于 16 hours ago

BRIEF-Alliqua Biomedical Announces Definitive Asset Purchase Agreement With Celularity Inc

1 分钟阅读

Jan 5 (Reuters) - Alliqua Biomedical Inc:

* ALLIQUA BIOMEDICAL, INC. ANNOUNCES DEFINITIVE ASSET PURCHASE AGREEMENT WITH CELULARITY, INC.

* ALLIQUA BIOMEDICAL INC - DEAL FOR $29.0 MILLION

* ALLIQUA BIOMEDICAL - AS PER DEAL, CELULARITY WILL ACQUIRE ALL OF PROPERTY, ASSETS AND RIGHTS RELATING TO CO‘S ADVANCED BIOLOGIC WOUND CARE BUSINESS

* ALLIQUA BIOMEDICAL - AS PER DEAL, CELULARITY WILL ALSO ACQUIRE ALL OF PROPERTY, ASSETS AND RIGHTS RELATING TO CO‘S ULTRAMIST THERAPY SYSTEM

* ALLIQUA BIOMEDICAL INC - CO‘S BOARD OF DIRECTORS UNANIMOUSLY APPROVED ENTERING INTO AGREEMENT

* ALLIQUA BIOMEDICAL INC - NO DEBT OR SIGNIFICANT LIABILITIES ARE BEING ASSUMED BY CELULARITY IN TRANSACTION Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below