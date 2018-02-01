BRIEF-Alphabet Q4 Adj. EPS $9.70

Feb 1 (Reuters) - Alphabet Inc:
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $9.98, REVENUE VIEW $31.87 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTRLY INCREASE IN CONSTANT CURRENCY REVENUES YEAR OVER YEAR 24 PERCENT
* BOARD APPOINTED JOHN HENNESSY TO SERVE AS CHAIR OF ALPHABET’S BOARD
* QTRLY GOOGLE SEGMENT REVENUE $31,914 MILLION VERSUS $25,802 MILLION
* BOARD AUTHORIZED CO TO REPURCHASE UP TO ADDITIONAL $8.59 BILLION OF CLASS C CAPITAL STOCK
* TAX ACT WAS ENACTED ON DECEMBER 22, 2017 AND RESULTED IN ADDITIONAL TAX EXPENSE OF $9.9 BILLION IN THE FOURTH QUARTER OF 2017
* QTRLY GOOGLE ADVERTISING REVENUE $27,227 MILLION VERSUS $22,399 MILLION
* TAX EXPENSE OF $9.9 BILLION IN Q4 PRIMARILY DUE TO ONE-TIME TRANSITION TAX ON ACCUMULATED FOREIGN SUBSIDIARY EARNINGS, DEFERRED TAX IMPACTS Source text - (bit.ly/2DUk6o8) Further company coverage: