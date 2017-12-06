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BRIEF-Amdocs Enters Partnership For Purchase Of Land For Future Campus In Israel
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2017年12月6日 / 晚上10点11分 / 更新于 17 小时前

BRIEF-Amdocs Enters Partnership For Purchase Of Land For Future Campus In Israel

1 分钟阅读

Dec 6 (Reuters) - Amdocs Ltd:

* AMDOCS ENTERS PARTNERSHIP FOR THE PURCHASE OF THE LAND FOR ITS FUTURE CAMPUS IN ISRAEL

* AMDOCS LTD - AMDOCS BELIEVES ITS DECISION TO BUILD A NEW CAMPUS WILL BE ACCRETIVE TO DILUTED EARNINGS PER SHARE OVER LONG TERM

* AMDOCS - TOTAL NET INVESTMENT CO EXPECTS TO MAKE FOR PURCHASE OF LAND AND CONSTRUCTION OF NEW CAMPUS IN ISRAEL EXPECTED TO REACH UP TO $350 MILLION

* AMDOCS - TOTAL NET INVESTMENT RELATING TO PURCHASE OF LAND FOR ITS FUTURE CAMPUS IN ISRAEL EXPECTED TO BE FINANCED BY INTERNAL CASH RESOURCES Source text for Eikon: Further company coverage:

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